VIDEO Pogledajte kako izgleda buktinja u Tučepima iz zraka: 'Gasi ju čak 306 vatrogasaca'

PREKRASAN PRIZOR

VIDEO Dupin na Krku plivao s djevojkom: 'Riskirali smo jer se to događa samo jednom...' KRK - Naši čitatelji snimili su predivan prizor na Krku - plivanje s dupinom. "Ovo je lijepa naša. Ovo se ne događa svima niti se događa svaki dan. Priliku imaju samo posebni ljudi, a mi smo danas bili ti. U stvarnosti je neopisivo i netko to ne doživi za cijelog jednog života", kazala nam je čitateljica koja je snimila dupina u maloj luci na Krku. Dodala je da ništa nema bez riskiranja. Pružila nam se prilika jednom u životu. "No risk, no fun. U početku nas je malo bilo strah jer smo se bojali nije neka vrsta morskog psa. No, plivao je oko našeg broda pola sata pa smo riskirali", kazala je.

