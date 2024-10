VIDEO Pogledajte kako izgleda katastrofa u Jablanici iz zraka

NEVJEROJATNO

VIDEO Evo zašto Zebec više neće suditi ove sezone: Ovdje samo on zna zašto je poništio čisti gol KOPRIVNICA - Mario Zebec zbog kardinalne greške neće suditi do kraja sezone. U 35. minuti dvoboja Slavena i Rijeke (0-0) poništio je čisti gol za domaće zbog nepostojećeg faula u napadu. Vjerojatno je vidio kontakt Nestorovskog na Smolčiću nekoliko metara pokraj Dominika Kovačića koji je glavom poentirao. VAR se nije mogao uključiti jer je Zebec svirao faul dok je lopta bila na putu do gola.

Kopiranje linka

Pokretanje videa... 01:43 Poništeni gol Slavena protiv Rijeke | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom