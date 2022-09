VIDEO Pogledajte kako je bivši monah napao snimatelja na Europrideu, pogodio ga bocom

Jake policijske snage blokirale su danas u Beogradu tridesetak građana, protivnika održavanja Europridea. Naime, kod Skuštine Srbije došlo je do fizičkog sukoba protivnika parade i same policije. Uhićeno je više ljudi, među kojima i razrješeni pravoslavni monah Antonije. On je, između ostalog, bocom u trbuh pogodio snimatelja N1 televizije.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši monah napao snimatelja N1 televizije

Prosvjednici su još bocama gađali automobile, psovali novinare i svađali se s policijom.

Bivši monah Antonije i ranije je poznat po svom agresivnom ponašanju kada je na prošlogodišnjem skupu antiglobalista i antivaksera u Beogradu, jajima gađao pripadnike policije te novinarsku ekipu N1 televizije. Jaje je pogodilo i reportera Filipa Lukića dok se javljao uživo s mjesta događaja, no on je nastavio izvještavati usprkos stalnom ometanju i dovikivanju.

Inače, jutros je objavljena odluka Upravnog suda u Srbiji koji je odbio žalbu organizatora Europridea. Ustvrdili su kako je zabrana Europridea opravdana jer postoji opasnost od sukova. Unatoč tome, organizatori su najavili kako će danas ipak okupiti u Beogradu i prošetati centrom grada. Stoga su ulice u centru grada već oko podneva zatvorene, a očekuje se i okupljanje protivnika povorke ponosa kojima je skup također zabranjen.

Policija tijekom cijelog dana potiskuje prosvjednike niže od Skupštine. Više javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog policiji i osnovnim javnim tužilaštvima da odrede zadržavanje do 48 sati svima koji bi danas izvršili napad na novinare koji izvještavaju sa manifestacija u Beogradu. Nalog za zadržavanje odnosi se i na napade na pripadnike policije koji su zaduženi za osiguravanje reda i mira na manifestacijama.

