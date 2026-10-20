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CJELOV ZA SUPRUGU

VIDEO Pogledajte kako Trump ljubi suprugu Melaniju

Piše 24sata,
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VIDEO Pogledajte kako Trump ljubi suprugu Melaniju
Foto: Umit Bektas
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Reakcije je izazvala i Trumpova šala o Melanijinu potpisu na dokumentu. Rekao je da ne zna znači li njezin potpis išta

Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se potiče istraživanje ženskog zdravlja. Nakon potpisivanja uredbe ispred Bijele kuće  okrenuo se prema Melaniji i htio ju poljubiti. Ona je okrenula glavu pa ju je poljubio u obraz. 

Potom ju je nekoliko puta potapšao po ruci, što je na društvenim mrežama izazvalo šale o govoru tijela para.  Reakcije je izazvala i Trumpova šala o Melanijinu potpisu na dokumentu.

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Rekao je da ne zna znači li njezin potpis išta, što je dio prisutnih nasmijalo. Melania je odgovorila da je njegov potpis najvažniji.

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Komentari 7
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