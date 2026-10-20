VIDEO Pogledajte kako Trump ljubi suprugu Melaniju

Reakcije je izazvala i Trumpova šala o Melanijinu potpisu na dokumentu. Rekao je da ne zna znači li njezin potpis išta
CJELOV ZA SUPRUGU
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Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se potiče istraživanje ženskog zdravlja. Nakon potpisivanja uredbe ispred Bijele kuće okrenuo se prema Melaniji i htio ju poljubiti. Ona je okrenula glavu pa ju je poljubio u obraz.
Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5— Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026
Potom ju je nekoliko puta potapšao po ruci, što je na društvenim mrežama izazvalo šale o govoru tijela para. Reakcije je izazvala i Trumpova šala o Melanijinu potpisu na dokumentu.
Rekao je da ne zna znači li njezin potpis išta, što je dio prisutnih nasmijalo. Melania je odgovorila da je njegov potpis najvažniji.
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