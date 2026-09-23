RAT U UKRAJINI
VIDEO Pogledajte Kijev nakon ruskog napada dronovima
Skladišta i benzinske crpke u najmanje dva kijevska okruga oštećena su dronovima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da su ostaci drona pali u Solomijanskom okrugu glavnoga grada u području između stambenih zgrada, a izbio je i požar na području transportnog poduzeća. Rusija provodi strategiju ciljanog uništavanja ukrajinske energetske infrastrukture kako bi iskoristila nadolazeće zimske uvjete kao oružje. Zbog zastoja na bojištu i nemogućnosti značajnijeg vojnog napredovanja, ruska vojska se prebacila na dugotrajni rat iscrpljivanja s primarnim ciljem civilnog slamanja Ukrajine.