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SVE SE ORI!

VIDEO Pogledajte ludnicu u Zagrebu! Trg 'zagrmio' nakon gola Hrvatske protiv Gane

ZAGREB - Prvi pogodak Hrvatske protiv Gane izazvao je pravu eksploziju oduševljenja na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, gdje se okupilo mnoštvo navijača kako bi zajedno pratili odlučujuću utakmicu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Čim je lopta završila u mreži, središtem Zagreba prolomili su se glasni povici, pjesma i pljesak. Navijači su skakali od sreće, grlili se, palile su se baklje, a cijeli trg odzvanjao je navijačkim pjesmama i uzvicima podrške hrvatskoj reprezentaciji.

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Trg bana Jelačića eruptirao nakon gola Sučića VIDEO
Trg bana Jelačića eruptirao nakon gola Sučića | Video: Luka Safundžić/24sata
UOČI MEČA HRVATSKE

VIDEO Kaos ispred stadiona u Philadelphiji! Policija uvodi red i na konjima, zatvorili su ulaz

PHILADELPHIA - Nedugo prije početka utakmice Hrvatske i Gane na ulazima Lincoln Financial Fielda velika gužva i nervoza zbog čega su organizatori zatvorili ulaz na 15-ak minuta. Pokušavaju uvesti reda i policajcima na konjima

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Zatvoren ulaz na stadionu VIDEO
Zatvoren ulaz na stadionu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lika na nogama zbog 35.000 T otpada, traže istinu o toksinima

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Gospić na nogama zbog opasnog otpada, Lokomotiva iskočila iz tračnica u Zagrebu, U nesrećama s romobilima je poginulo šest ljudi, a skoro polovica ozlijeđenih djeca. HDZ i dalje prvi, Most i Možemo! rastu, SDP pao ispod 20 posto. Bageri uz plažu u Bolu šokirali kupače. U nedjelju vrhunac toplinskog vala, stiže do 39 stupnjeva

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Gledajte '240 sekundi 24sata' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata' | Video: 24sata Video
PRED POSLJEDNJI SUSRET

USA REPORT 24SATA: Kiša pljušti u Philadelphiji, ali Hrvati ne mare i uvjereni su u prolazak

PHILADELPHIA - Hrvatska i Gana igraju u 23 sata u posljednjem kolu Skupine L, a 'vatreni' moraju pobijediti kako bi sigurno prošli u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Uoči utakmice Hrvati su preplavili ulice Philadelphije i uvjereni su u prolazak, a fešte na ulicama poremetila je kiša

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USA REPORT VIDEO
USA REPORT | Video: 24sata Video
SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO Epsko vjenčanje u SAD-u! Hrvati sreli mladence na ulici, a nastale su scene za pamćenje

PHILADELPHIA, SAD - Hrvatski navijači u petak su priredili pravi show na ulicama Philadelphije. Okupili su se u središtu američkog grada, gdje će odmjeriti snage s Ganom (subota, 23 sata), a u središtu zbivanja našli su se mladenci, koji su taman izjavili sudbonosno da. Hrvatski navijači su ih okružili, a nastale su spektakularne scene koje će svi koji su tamo bili prisutni dugo pamtiti.

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Hrvatski navijači VIDEO
Hrvatski navijači upali na svadbeno fotografiranje | Video: Pixsell//
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Gordon Schildenfeld o uspjehu hrvatskog nogometa: 'Svi se čude kako to uspijevamo...'

Gordon Schildenfeld gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i osvrnuo se na uspjehe našeg nogometa. Cijeli podcast pogledajte na YouTube kanalu 24sata

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Gordon Schildenfeld o uspjehu hrvatskog nogometa: 'Svi se čude kako to uspijevamo' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video

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