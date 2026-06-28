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VIDEO Pogledajte ludnicu u Zagrebu! Trg 'zagrmio' nakon gola Hrvatske protiv Gane
ZAGREB - Prvi pogodak Hrvatske protiv Gane izazvao je pravu eksploziju oduševljenja na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, gdje se okupilo mnoštvo navijača kako bi zajedno pratili odlučujuću utakmicu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Čim je lopta završila u mreži, središtem Zagreba prolomili su se glasni povici, pjesma i pljesak. Navijači su skakali od sreće, grlili se, palile su se baklje, a cijeli trg odzvanjao je navijačkim pjesmama i uzvicima podrške hrvatskoj reprezentaciji.