sad imaju žičaru

VIDEO Preko šuma i planina, baš kako su nam bake pričale: 'Do škole smo hodali tri sata' KINA - U provinciji Yunnan do nedavno je put do škole iz sela Nizhuhe izgledao kao priča naših baka i djedova. Tri sata djeca bi pješačila kroz šume, penjali se po strmim stijenama i provlačili se kroz uske prolaze. Žičara je taj put smanjila na 30 minuta. S gradnjom su počeli 2022., a danas za svoj 'zračni autobus', kako ga zovu, kažu da je najbolje što im se dogodilo.

