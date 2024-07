VIDEO Pogledajte privođenje Pahokija. Bezočno je ubio šest ljudi. Pitali ga je li mu žao

MLADI GLAZBENICI

VIDEO Poslušajte kako Cesaricu izvodi orkestar: Oduševili Pulu! Na pulskom se Forumu u ponedjeljak navečer orila Cesarica. Ne bi to bilo ništa neobično, no ovoga puta je Oliverov bezvremenski hit izvodio nizozemski orkestar The Frisian Youth Orchestra. Ovi mladi ljudi putuju Europom, nastupaju na trgovima i izvode najpoznatije klasike. Osim u Puli, imat će koncerte u Balama i Grožnjanu

