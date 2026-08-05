Obavijesti

News

Komentari 0
VIŠESTOLJETNA TRADICIJA

VIDEO Pogledajte procesiju brodica za Gospu od sniga: 'Bilo je spektakularno vidjeti ih'

UGLJAN - Nakon svete mise na otoku Ugljanu krenula je povratna povorka brodova povodom današnjeg blagdana Gospe od Sniga. "U jednom su se trenutku sva plovila okupila na jednome mjestu te sinkronizirano kružila sljedećih deset minuta, što je izgledalo spektakularno", kazala nam je čitateljica koja je snimila povorku. Posebno atraktivan prizor bio je, kako je rekla, kada su se pojedini sudionici popeli na vrhove brodova i mahali upaljenim bakljama. Na nekim su brodovima bili svirači, što je dodatno pridonijelo živosti prizora. Riječ je o višestoljetnoj tradiciji, koja se neprekidno održava od 1514. godine. U sklopu proslave održat će se i tradicionalna Kukljiška fešta, koja će započeti u popodnevnim satima s tradicionalnim dalmatinskim igrama.

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Plovne procesije brodova s Ugljana VIDEO
Plovne procesije brodova s Ugljana | Video: Čitatelj 24sata
ANALIZA SATELITSKIH SNIMKI

Pogledajte usporedbu snimki: Ovako je Dunav izgledao prije i nakon katastrofalne suše

Satelitske snimke Dunava prije i nakon dugotrajne suše i ekstremnih vrućina pokazuju koliko se korito rijeke promijenilo u samo godinu dana. Na novijim snimkama jasno su vidljivi znatno veći pješčani sprudovi i sužene vodene površine, što svjedoči o povijesno niskim vodostajima. Promjene su zabilježene duž cijelog toka, od Njemačke i Austrije, preko Slovačke, Hrvatske i Srbije, do Rumunjske i Bugarske. Snimke je tijekom ljeta 2025. i 2026. zabilježio satelit Sentinel-2 u sklopu programa Europske unije Copernicus.

Pokretanje videa...

Satelitske snimke Dunava VIDEO
Satelitske snimke Dunava | Video: 24sata/Reuters
SPEKTAKL DESETI PUT

VIDEO Armada osvijetlila Krčki most u čast Oluje s 222 baklje

KRČKI MOST - Navijači iz Rijeke i okolice svjetlosnim spektaklom u utorak obilježili su 31. godišnjicu Vojno-redarstvene akcije Oluja i prisjetili se 222 poginula branitelja iz Primorsko-goranske županije. Bakljadu su priredili desetu godinu zaredom, a gledali su je s kopna i s mora

Pokretanje videa...

Bakljada Armade na Krčkom mostu VIDEO
Bakljada Armade na Krčkom mostu | Video: Čitatelj 24sata
PROJURIO KROZ BALE SIJENA

VIDEO Trenutak užasa: Pijan traktorom stao na prijelazu, a onda je naletio putnički vlak

Nadzorne kamere snimile su trenutak kada je putnički vlak u ponedjeljak, udario u prikolicu natovarenu balama slame na prijelazu u Poljskoj.  Snimka Poljskih željeznica pokazuje kako je vozač traktora krenuo preko pruge dok su se rampe spuštale i signalna svjetla bila uključena, a zatim se zaustavio dok su prikolice ostale na tračnicama. Vlak je ubrzo udario u njih i probio se kroz teret. U nesreći nije bilo ozlijeđenih. Iz PKP-a su priopćili da je vozač traktora bio pod utjecajem alkohola te da je ugrozio živote oko 500 putnika.

Pokretanje videa...

Pijan s traktorom stao na tračnice VIDEO
Pijan s traktorom stao na tračnice | Video: 24sata/Reuters
DRAMA NA A3

VIDEO Požar auta kod Gradiške

A3 - Na autocesti A3 zapalio se auto između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška na kolniku u smjeru Lipovca, stoji na HAK-u. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Čitatelji su nam poslali snimke požara automobila te kazali kako je promet usporen.

Pokretanje videa...

Zapalio se automobil na autocesti kod Nove Gradiške VIDEO
Zapalio se automobil na autocesti kod Nove Gradiške | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Suša stvara sve više problema!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Dugotrajni toplinski val koji je zahvatio ovaj dio Europe temperaturama nerijetko i većima od 40 stupnjeva isušio je brojne vodotoke, razorna eksplozija uništila je kuću kod Bosiljeva, vojni piloti prevezli helikopterom životno ugroženu stranu državljanku iz Dubrovnika u Split, a zatim u Zagreb, dominikanske vlasti usmeno su potvrdile smrt Filipa Mihalića, sve je spremno za proslavu 31. obljetnice Vojno redarstvene akcije Oluja...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026