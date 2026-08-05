VIDEO Pogledajte procesiju brodica za Gospu od sniga: 'Bilo je spektakularno vidjeti ih'

PROJURIO KROZ BALE SIJENA

VIDEO Trenutak užasa: Pijan traktorom stao na prijelazu, a onda je naletio putnički vlak Nadzorne kamere snimile su trenutak kada je putnički vlak u ponedjeljak, udario u prikolicu natovarenu balama slame na prijelazu u Poljskoj. Snimka Poljskih željeznica pokazuje kako je vozač traktora krenuo preko pruge dok su se rampe spuštale i signalna svjetla bila uključena, a zatim se zaustavio dok su prikolice ostale na tračnicama. Vlak je ubrzo udario u njih i probio se kroz teret. U nesreći nije bilo ozlijeđenih. Iz PKP-a su priopćili da je vozač traktora bio pod utjecajem alkohola te da je ugrozio živote oko 500 putnika.

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