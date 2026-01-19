VIDEO Pogledajte snimke strave u Španjolskoj: Raste broj mrtvih

DVOJE LJUDI POGINULO

VIDEO Snježni kaos u Rusiji: Kamčatku prekrila četiri metra snijega, ljudi kopaju tunele... RUSIJA - Na ruskom poluotoku Kamčatki dvije su osobe u šezdesetim godinama poginule nakon što ih je zatrpao snijeg koji se obrušio s krovova, potvrdilo je lokalno ministarstvo za izvanredne situacije. Regiju je pogodilo najobilnije snježno nevrijeme u više od 30 godina, a snijeg je dosezao visinu i do četiri metra. Snimke s Kamčatke prikazuju gotovo potpuno zatrpane automobile, blokirane ulaze u stambene zgrade te snježne tunele koje su stanovnici morali prokopati kako bi izašli iz svojih domova. Oluja je paralizirala promet, zatvorila ceste, izazvala kašnjenja i otkazivanja letova te zaustavila javni prijevoz. Hitne službe uklanjale su snijeg s krovova kako bi spriječile urušavanje, dok su stanovnici upozoreni da ne putuju bez potrebe. Lokalni mediji javljaju i o nestašicama hrane te poteškoćama u nabavi lijekova.

