ZAVIJENI U CRNO
VIDEO Pogledajte snimke strave u Španjolskoj: Raste broj mrtvih
Španjolska je zavijena u crno nakon jedne od najgorih željezničkih nesreća u posljednjem desetljeću. U nedjelju navečer, u blizini mjesta Adamuz u južnoj pokrajini Córdobi, sudarila su se dva brza vlaka, pri čemu je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 39 osoba, a više od 150 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe satima su izvlačile preživjele i tijela iz smrskanih vagona, dok su vlasti pokrenule istragu o uzroku nesreće