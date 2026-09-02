Obavijesti

News

Komentari 0
INTERVENCIJA U UTORAK

VIDEO Pogledajte snimku s kamere vatrogasca: Borili se s buktinjom u centru Zagreba...

U utorak poslijepodne izbio je požar u stanu na drugom katu u centru Zagreba, u Mesničkoj ulici. I Frankopanska ulica bila je puna dima, vatrogasci su brzo dojurili na lokaciji i izborili se s buktinjom. Sad se pojavila i dramatična snimka iz opožarenog stana. Unatoč nadljudskoj borbi zagrebačkih vatrogasaca, prvo da pronađu psa u dimu i zapaljenom stanu, a potom ga iznesu i daju mu kisik, on je uginuo...

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Snimka intervencije tijekom požara stana u Mesničkoj ulici VIDEO
Snimka intervencije tijekom požara stana u Mesničkoj ulici | Video: JVP Zagreb/PIXSELL
ILEGALNI OTPAD U LICI

VIDEO Pogledajte susret Petryja i Plenkovića uoči sastanka u Lici

GOSPIĆ - Predsjednik Vlade Andrej Plenković, zajedno s članovima Vlade, stigao je u Gospić, gdje je ilegalno odloženo više od 37.000 tona otpada. S predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice, županom te gradonačelnicima i načelnicima s područja Ličko-senjske županije, i građanskim inicijativama razgovarat će o aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se problem nelegalno odloženog otpada napokon riješio.

Pokretanje videa...

Premijer Plenković stigao u Gospić na sastanak VIDEO
Premijer Plenković stigao u Gospić na sastanak | Video: Laura Šiprak/24sata
UŽAS

VIDEO Ovako je opet gorjelo u Drava International, bilo je dramatično. Pogledajte snimke

OSIJEK - Požar je u utorak oko 23.20 sati buknuo u osječkoj tvrtki Drava International, na sjevernom dijelu pogona. Gorjele su bale sortiranog plastičnog otpada na površini od oko 10 puta 25 metara, a u gašenju je sudjelovalo 12 vatrogasaca s četiri vozila. Na intervenciju su izašli osječki vatrogasci, uz vatrogasce same tvrtke, koja ima vlastitu službu. Požar je brzo lokaliziran i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci će ostati u pripravnosti zbog mogućnosti ponovnog širenja.

Pokretanje videa...

Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim' VIDEO
Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim' | Video: Čitatelj 24sata
UŽAS

VIDEO Vatrogasci pokazali kako gase buktinju u centru Zagreba u kojoj je nastradao pas

ZAGREB - Unatoč nadljudskoj borbi zagrebačkih vatrogasaca, prvo da pronađu psa u dimu i zapaljenom stanu, a potom ga iznesu i daju mu kisik, on je u utorak uginuo najvjerojatnije od gušenja. Požar je izbio oko 15.50 sati u Mesničkoj ulici u centru Zagreba. Gorio je stan od 25 četvornih metara na drugom katu zgrade, a snimak kamere s prsa vatrogasca pokazao je s čim se oni zapravo susreću. U prostoriji plamenovi gore na svom stranama, od dima se ništa ne vidi, a opasnosti samo vrebaju

Pokretanje videa...

Gašenje požara u Zagrebu VIDEO
Gašenje požara u Zagrebu | Video: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pijani general skrivio nesreću, širi se virus Zapadnog Nila...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Umirovljeni general pijan skrivio tešku prometnu nesreću u Zaprešiću. Sedmero oboljelih od virusa Zapadnog Nila. Inflacija ponovno raste. Suđenje za ubojstvo Krešimira Gilje odgođeno pred zastarom. Rimac poručuje da je spreman vratiti novac za robotaksije...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pijani general skrivio nesreću, širi se virus Zapadnog Nila... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pijani general skrivio nesreću, širi se virus Zapadnog Nila... | Video: 24sata/Video
VIDEO

Gorio je stan u centru Zagreba. Imamo video: 'Puno je dima!'

U Mesničkoj ulici iza 16 sati u utorak izbio je požar stana, javljaju nam čitatelji koji su se našli u blizini mjesta požara. Kako nam pričaju, Frankopanska ulica bila je puna dima, a projurilo je više vatrogasnih vozila. Više detalja bit će poznato kasnije.

Pokretanje videa...

Požar u Zagrebu VIDEO
Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026