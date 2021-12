Isuse, kako sam sretna. Hvala, hvala, rekla je uzbuđenim glasom Elizabeta Vida kad joj je Slavko Prišćan u ime nogometnog izbornika Zlatka Dalića i suradnika uručio dres Luke Modrića uz čestitku za Božić.

Potom je na trenutak zastala, pogledala sve u prostoriji provjeravajući je li to san, onda je snažno pljesnula dlanovima, a lice joj se ožarilo radošću. Taj pljesak dlanova pokazao je svu snagu emocija koje su govorile tisuću neizgovorenih riječi. Tek kad su joj njezini prijatelji s kojima živi u bjelovarskom Centru za inkluziju zapljeskali, vratila se u stvarnost od iznenađenja. Drhtavim glasom je dodala kako joj je to najljepši poklon za Božić, a oči su joj zasuzile. Ponovila je nebrojeno puta da je neizmjerno sretna i zadovoljna, a onda pogled spustila na dres koji je čvrsto stisnula uz prsa.

Beti, kako je od milja zovu, prije tri godine ispunila se velika želja da upozna izbornika Dalića. Gostovanje reprezentacije, koja je nakon srebra iz Moskve sa Svjetskog prvenstva u nogometu odigrala revijalnu utakmicu u Bjelovaru, bio je trenutak kad joj se ostvario san. Tad ju je poznanik odveo do Dalića koji ju je čvrsto zagrlio. Za taj zagrljaj je rekla da je poput zagrljaja oca kojeg nikad nije upoznala. Izbornik joj je tad obećao dres. Kad su svi već pomalo zaboravili na obećanje, Modrićev dres s potpisima Zlatka Dalića i najbližih suradnika dobila je iz ruku dopredsjednika HNS-a Slavka Prišćana. Prije uručenja dres je doputovao iz Madrida, gdje je Luka Modrić, kao kapetan “vatrenih”, stavio svoj potpis uz suigrača Ivana Perišića. Na dresu je ispisana poruka: “Za Elizabetu”.

U trenucima neopisive radosti do nje nisu dopirale Prišćanove riječi jer je Beti uživala u neponovljivom trenutku. Uz dres i nogometnu loptu, na dar je dobila i fotografiju cijelog Dalićeva stožera. Fotografiju će staviti iznad kreveta, gdje se već nalazi ona sa Zlatkom Dalićem. Elizabeta nema roditelje, ali je uz nju starija sestra koja joj je staratelj. Od rođenja ima Downov sindrom. U Centru za inkluziju nalazi se petu godinu, od trenutka kad joj je umrla majka.

Nakon što joj je Prišćan uručio dres, Beti ga je, kažu nam, probala te su potom dolazili i drugi štićenici kako bi “pomilovali” dres. Dres je potom spremila u ormar i tijekom dana ga ritualno pogleda jer, kako je rekla, to joj je najdraži dar. Na dres koji je dobila Elizabeta ponosni su svi njezini prijatelji, odnosno štićenici Centra za inkluziju.

Elizabeta je od svih štićenika najveći nogometni fan te ne propušta ni jednu utakmicu na TV-u i zdušno bodri “vatrene”. Rekla nam je jednom zgodom da je, osim što je upoznala Dalića i njegove igrače, sretna jer je prvi put prisustvovala utakmici. Na utakmicu je došla u društvu djelatnice Centra i svaki potez reprezentativaca i igrača NK Bjelovara je pratila s velikim interesom. Kog svakoga gola koji su reprezentativci postigli Beti je poput “starog” nogometnog navijača popratila pljeskom. Nikad prije nije prisustvovala nogometnom dvoboju. Nakon te utakmice ostvarila joj se i želja da se, osim s izbornikom, fotografira s nekim reprezentativcima. Rekla je da joj se Lovren najviše dopada. Jednom prilikom nam je rekla kako joj je žao što Ivan Rakitić više ne igra za reprezentaciju jer joj je on, uz Modrića, prvi fan među “kockastima”.

Stekli smo dojam da je dres poprimio status poput božanstva. Doista, Zlatko Dalić i njegov stožer te svi kao i dopredsjednik HNS-a Slavko Prišćan nisu bili svjesni koliko će radosti i veselja unijeti među članove male zajednice dres Luke Modrića. Slavko Prišćan nam je potvrdio da je to jedan od dražih trenutaka kojem je prisustvovao. Kod rastanka nam je rekao da se i on radovao poput Elizabete te da će svoje utiske prenijeti svima koji su sudjelovali u “operaciji” dres. Osobe koje žive s Downovim sindromom su izuzetno empatične i svakako su nam pokazali da ako netko zna cijeniti poklon, onda su to oni.