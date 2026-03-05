VIDEO Pojavila se snimka strašne prometne u Dubravi u kojoj su ozlijeđene dvije osobe

U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Dubravi na raskrižju Konjščinske i Maslinske ulice teško je ozlijeđeno dvoje ljudi, muškarac (40) i maloljetna putnica. Putnici je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Do nesreće je došlo 4. ožujka oko 23 sata i 35 minuta, a u međuvremenu se pojavila i snimka trenutka kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom te sletio s kolnika i udario u metalne zaštitne stupiće, hidrant za vodu, stup semafora i dvorišnu ogradu kućnog broja 10.

Pokretanje videa... 00:23 Sudar u Dubravi | Video: Čitatelj 24sata

Vozač je zatim sletio s nogostupa na kolnik Maslinske ulice, gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon što se zaustavio, na krov vozila uslijed nastalih oštećenja pao je stup semafora.