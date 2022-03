VIDEO Policajac iz Mariupolja: 'Bidenu, Macrone, obećali ste pomoći. Gdje je sad ta pomoć?'

Društvenim mrežama se širi snimka policajca iz Mariupolja, u kojemu se vode ulične borbe. Mihail Veršnin u videu šalje poruku svjetskim vođama, a posebno se obraća Macronu i Bidenu.

- Vođe Francuske i Amerike, obećali ste nam pomoć oko protuzračne obrane, ali dosad još nismo ništa dobili. Pogledajte ovu ulicu, to je samo dio našeg razrušenog grada. Umiru djeca, starci. Grad je uništen i izbrisan s lica zemlje. Molim vas, dajte nam rakete za protuzračnu obranu. Ili želite novi Aleppo? Obećali ste da će biti pomoći, dajte nam tu pomoć. Bidenu, Macrone, vi ste veliki vođe. Budite to do kraja - govori na ruskom u videu snimljenom u petak.

Autentičnost videa je potvrdio Associated Press.

