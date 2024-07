VIDEO Policija pronašla i privela mladića koji je prema Trogiru vozio u suprotnom smjeru

Splitsko-dalmatinska policija priopćila je kako su pronašli vozača koji je vozio prema Trogiru suprotnim smjerom i tako ugrozio svoj život i živote drugih. Naime, društvenim mrežama širi se jezivi video noćne vožnje u suprotnom smjeru u Dalmaciji. Radi se o cesti prema Trogiru, iz smjera Rogoznice. Iz policije su nam u srijedu rekli kako nemaju evidentiranu dojavu, ali da će dodatno istražiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:25 Vozi u suprotnom smjeru | Video: 24sata/čitatelj

Policija je nakon kriminalističkog istraživanja pronašla 23-godišnjaka za kojega je utvrđena sumnja da je upravljao osobnim automobilom Trogirskom cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila i to kolnikom namijenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smjera, čime je počinio prekršaj iz čl.49.st.2.,kažnjivog po čl.49.st.5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana).





23-godišnjak je danas, 11. srpnja, uz optužni prijedlog doveden na nadležni Općinski prekršajni sud.