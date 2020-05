Video: Policija pucala gumenim mecima, prosvjednici uzvratili

Snimka nasilne smrti Georgea Floyda od strane američkih policajaca uznemirila je cijeli svijet, a građani su odlučili izaći na ulice Minneapolisa te prosvjedovati kako bi se izborili za pravdu 46-godišnjeg Amerikanca koji je umro od posljedica gušenja.

Njegova smrt izazvala je žestoke prosvjede u Minneapolisu gdje je na ulicu izašlo nekoliko stotina ljudi.

Mnogi su se okupljali na mjestu gdje je Georgea policija uhitila, a nedugo zatim i ugušila. Neki prosvjednici uzvikivali su: "Nema pravde, nema mira", dok su drugi uzvikivali "Ne mogu disati", što su bile Georgeove zadnje riječi.

- Ovdje smo da im pokažemo kako nećemo tolerirati takvo ponašanje i da će biti posljedica ako nas nastave ubijati. Neće im to više proći - rekao je jedan od prosvjednika.

Prosvjedi su počeli u srijedu tijekom dana te se nastavili i kad je pao mrak, a na fotografijama može se vidjeti obračun policajaca i prosvjednika te kako neki od njih leže krvavi na cesti dok im drugi pomažu.

Podjsetimo, George Floyd preminuo je u ponedjeljak tijekom privođenja, a prolaznici su snimili policajca koji ga guši koljenom.

- Ne mogu disati, ne mogu disati, molim vas nemojte me ubiti - preklinjao je Floyd za pomoć. Policajac mu je na to govorio da bude miran, a drugi policajac je držao prolaznike na distanci.

- Ne miče se, ne diše, opipajte mu puls - ponavljao je jedan prolaznik dok su policajci čekali kola hitne pomoći koja su došla za nekoliko minuta, no Floydu nije bilo spasa. Umro je nedugo nakon dolaska u bolnicu.

Lots of violent images being shared, this is the protest before cops fired gas. They hired the first shot. Not us. But they dont hear us when we march so we fight back. #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter #Minneapolis pic.twitter.com/jCwsu3D6QY