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VIDEO Pomorska nesreća kod Splita: Traga se za nestalima...
SPLITSKA VRATA - U Splitskim vratima pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja nakon sudara jedrilice i katamarana između Milne na Braču i Šolte, piše Dalmacija danas. Jedrilica je nakon sudara potonula, a dio osoba je spašen i izvučen iz mora. Prema neslužbenim informacijama, osam osoba je spašeno, dok se za dvije još traga. U potragu su uključeni brodovi Lučke kapetanije, pomorska policija i druga plovila na terenu. Detalji nesreće još se utvrđuju, a službene informacije se očekuju tijekom dana.