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SPLITSKI AKVATORIJ

Dron ratne mornarice će pregledati potonulu jahtu

Piše HINA,
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Dron ratne mornarice će pregledati potonulu jahtu
Foto: Čitatelj 24sata

Jahta dužine oko 14 metara potonula je na dubinu 50 ili 60 metara te će se dron obalne straže Hrvatske ratne mornarice spustiti i pregledati je

Kapetan Lučke kapetanije u Splitu Željko Kuštera izvijestio je da će dron obalne straže Hrvatske ratne mornarice pregledati jahtu potonulu na dno nakon sudara s katamaranom u nedjelju kad su, od osam osoba s katamarana, tri poginule, a četiri lakše ozlijeđene prevezene u splitsku bolnicu.

"Jahta dužine oko 14 metara potonula je na dubinu 50 ili 60 metara te će se dron obalne straže Hrvatske ratne mornarice spustiti i pregledati je, jer tragamo još za jednom osobom koja je bila na jahti u trenutku sudara s katamaranom," rekao je Kuštera novinarima.

Po njegovim riječima, radi se o velikoj tragediji kakvu on nije doživio u svojoj 35 godišnjoj pomorskoj karijeri.

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Kazao je da je dojava o sudaru katamarana s jahtom, koja plovi pod stranom zastavom, zaprimljena u 11,34 sati i odmah su poduzete sve mjere za spašavanje osoba s jahte. Dodao je da je bio angažiran i helikopter, a u pomoć su priskočili nautičari i unesrećene osobe izvlačili iz mora.

"Nažalost, dogodila se strašna tragedija," istaknuo je.

Kazao je da je na katamaranu koji je plovio u smjeru Hvara bilo 118 putnika i sedam članova koji su nakon nesreće odvezeni do Milne gdje su se prekrcali u drugi katamaran koji ih je odvezao do Hvara, a pritom je zamijenjen zapovjednik katamarana koji se sudario s jahtom.

Kuštera je rekao da će rezultati istrage i očevida biti predani  DORH-u.

Policija će, kako je rekao, ispitati svih 118 putnika s katamarana kao svjedoke te teške nesreće. Katamaran koji je sudjelovao u sudaru, napomenuo je Kuštera, stavljen je izvan plovidbe i pregledat će ga ronioci i predstavnici  Hrvatskog registra brodova.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Kuštera je rekao da su suputnici na jahti, koja je plovila pod francuskom zastavom, bili u životnoj dobi između 40 i 50 godina te da je jahta plovilo na motor, a ne na jedra.

Također je rekao da će Ministarstvo vanjskih poslova izvijestiti državu, čiji su državljani stradali, o ovoj pomorskoj nesreći. Nije želio precizirati iz koje su države stradalnici.

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