VIDEO Poplava na važnom križanju u Zagrebu: 'Pukla je cijev, lagano nastaje gejzir!'

Na križanju Vukovarske i Držićeve ulice u Zagrebu došlo je do puknuća cijevi, javljaju nam čitatelji. Kako kažu čitatelji voda lagano poplavljuje raskrižje.

- Lagano nastaje gejzir - prokomentirao je čitatelj.

Na snimkama se vidi i kako je na terenu policija ali i djelatnici Vodoopskrbe i odvodnje.

Poslali smo upit nadležnima, te kada stigne odgovor objavit ćemo.