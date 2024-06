VIDEO Poplavila garaža trajekta koji plovi za Mljet: 'Da nije žalosno, bilo bi komično'

U Facebook grupi "Oglasnik otoka Korčule" u ponedjeljak je objavljena snimka prema kojom je garaža trajekta koji plovi za Mljet pod vodom. Naime, čovjek koji se nalazio u garaži trajekta koji plovi od Prapratnog na Pelješcu do Sobre na Mljetu poplavila je sve to snimio i napisao kako je more ulazilo tijekom vožnje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Da nije žalosno, bilo bi komično. Sramota čime se vozimo i čime se reklamiramo u sezoni turistima. I mi smo kažu poželjna turistička destinacija. Destinacija na kojoj se turisti boje za vlastiti život kad uđu u trajekt i kada ovako nešto dožive - stoji uz video.