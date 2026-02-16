VIDEO Poplavio centar Rijeke

Cijeli centar Rijeke je pod vodom. Auti se ne mogu pomaknut, javila nam je naša čitateljica koja nam je poslala snimku poplavljenih ulica Rijeke. Dodala je kako građani smatraju da je riječ o začepljenju kanalizacije.

Poplava zbog povišene razine mora u Rijeci

Iz Vodovoda su za 24sata kazali kako uzrok nije začepljenje kanalizacijskog sustava.

- Do plavljenja dolazi uslijed povišene razine mora. Tijekom kombinacije plime, južine i niskog tlaka zraka dolazi do znatnog uzdizanja razine mora. Tom prilikom more putem sustava oborinske odvodnje prodire do površina koje se nalaze niže od trenutne visine mora, što može uzrokovati izlijevanje na prometnice. Nakon spuštanja morske razine voda se povlači te poplave nestaju - objasnili su.