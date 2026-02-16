Obavijesti

News

Komentari 1
'AUTI JEDVA PROLAZE'

VIDEO Poplavio centar Rijeke

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Poplavio centar Rijeke
Foto: Čitatelj 24sata

Do plavljenja dolazi uslijed povišene razine mora. Tijekom kombinacije plime, južine i niskog tlaka zraka dolazi do znatnog uzdizanja razine mora

Admiral

Cijeli centar Rijeke je pod vodom. Auti se ne mogu pomaknut, javila nam je naša čitateljica koja nam je poslala snimku poplavljenih ulica Rijeke. Dodala je kako građani smatraju da je riječ o začepljenju kanalizacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Poplava zbog povišene razine mora u Rijeci 00:34
Poplava zbog povišene razine mora u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

Iz Vodovoda su za 24sata kazali kako uzrok nije začepljenje kanalizacijskog sustava.

- Do plavljenja dolazi uslijed povišene razine mora. Tijekom kombinacije plime, južine i niskog tlaka zraka dolazi do znatnog uzdizanja razine mora. Tom prilikom more putem sustava oborinske odvodnje prodire do površina koje se nalaze niže od trenutne visine mora, što može uzrokovati izlijevanje na prometnice. Nakon spuštanja morske razine voda se povlači te poplave nestaju - objasnili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026