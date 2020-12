VIDEO: Brod se gotovo nasukao

Orkansko jugo radilo je velike probleme u pomorskom prometu.

Brodu kod Koroma\u010dna u Istri popucali su konopi te se gotovo nasukao.

Jugo je razbilo jedrilicu na stijenama u Lovranu.\u00a0

- Nevrijeme je krenulo oko 10, vjetar se sve vi\u0161e dizao i nastala je mala panika u Opatiji i I\u010di\u0107ima. Neoprezni vlasnik se o\u010digledno nije na vrijeme pripremio te je sve razbijeno, od jedrilice do stupa javne rasvjete, a \u010dak je iscurila i mala koli\u010dina nafte. Nekoliko sati se ljuljala na moru, a onda je u kona\u010dnici razbijena. Za sada nitko nije bio na terenu, no tu se trenutno ni\u0161ta ni ne mo\u017ee dok se vrijeme ne sti\u0161a - rekli su nam \u010ditatelji.

\u017duti alarm za Dalmacija, Istru i Kvarner

Ciklona iznad zapadne Europe koja je uzrokovala ovakve orkanske udare u no\u0107i u srednjoj Dalmaciji polako se premje\u0161ta na sjeveroistok, pi\u0161e meteo.hr.

Umjereno do vrlo jako jugo \u0107e okretati na jugozapadni vjetar i slabiti na slabo do umjereno, na ju\u017enom i dijelu srednjeg Jadrana jako. More valovito i ja\u010de valovito, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u smirivanju na malo do umjereno valovito.

Za Dalmaciju, Istru i Kvarner objavljen je \u017euti alarm koji ozna\u010dava potencijalno opasno vrijeme.

Hrvatska danas

Ujutro u ve\u0107em dijelu zemlje djelomice sun\u010dano, zatim porast naoblake. Vi\u0161e oblaka te mjestimi\u010dna ki\u0161e ve\u0107 od jutra na zapadu zemlje, u najvi\u0161em gorju mogu\u0107e i snijega.

Uz naobla\u010denje ki\u0161a sve \u010de\u0161\u0107a u Dalmaciji, a u no\u0107i i u sjevernim kopnenim predjelima. Na Jadranu mjestimice mogu\u0107a obilnija oborina, dok \u0107e najvi\u0161e sun\u010dana vremena biti u Slavoniji i Baranji.

Umjeren do jak jugozapadni i ju\u017eni vjetar, popodne u slabljenju. Najvi\u0161a dnevna temperatura zraka od 8 do 12 na kopnu te od 11 do 16 \u00b0C na obali i otocima, pi\u0161e meteo.hr.