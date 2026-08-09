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POŽAR GASILI I MJEŠTANI

VIDEO Požar na Vrgadi gasila i dva kanadera. Svjedoci tvrde: 'Ispaljivali su signalne rakete'

Piše Helena Tkalčević, Ivan Hruškovec,
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VIDEO Požar na Vrgadi gasila i dva kanadera. Svjedoci tvrde: 'Ispaljivali su signalne rakete'
Foto: Čitatelj 24sata
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Požar na Vrgadi izbio je oko ponoći, a gorjela je gusta borova šuma na dva odvojena mjesta. Vatrogasci su tijekom noći požar stavili pod nadzor, a ujutro su im u pomoć stigli kanaderi

Požar koji je noćas izbio na otoku Vrgada jutros je lokaliziran, doznajemo od zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske županije Mateja Rudića. Požar je izbio sinoć iza ponoći, a gorjela je gusta borova šuma i raslinje na dva odvojena mjesta - jedno na brdu na nepristupačnom terenu, drugo bliže objektima. Taj požar bliže objektima je bio veći, puhala je i bura.

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vrgada.gif VIDEO
vrgada.gif | Video: Čitatelj 24sata

- Gasio je DVD Pakoštane, Vrgada, Vrana, Polača, ukupno 57 vatrogasaca. Sve se radilo s pješadijom. Kroz noć je već pod nadzorom, pred jutrom su nam stigla dva kanadera, natopili sve - kazao je Rudić.

Sad su u fazi sanacije požara, obilaska rubova, natapanja i to će vjerojatno raditi kroz cijeli dan jer ima vjetra kako se požar ne bi negdje ponovno aktivirao.

- Na otoku Vrgadi noćas je izbio novi požar, a od jutros su angažirana i dva kanadera - izvijestio je i MORH.

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Čitatelji nam javljaju da je, slično kao i kod požara na brdu Čelinka na području Draga, netko ispalio tri signalna rakete. 

- Jutros oko 6 sati angažirali su dva kanadera. Mještani su nosili kante vode i s vatrogasnim vozilom, koje je odnedavno na otoku, uspjeli ugasiti požar oko 5 sati - kazali su nam čitatelji, koji su snimili video požara.

Prošlog tjedna zadarska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv dvojice mladića u dobi od 21 i 22 godine zbog sumnje da su 31. srpnja oko 20:55 sati izazvali požar ispaljivanjem signalnih raketa.

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