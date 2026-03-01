VIDEO Požar u Prečkom: 'Zapalio se restoran, zaposlenici su bili unutra kad je krenulo'

Buknuo je požar u kući u zagrebačkom Prečkom u nedjelju navečer. Na teren je odmah izašlo nekoliko vatrogasnih vozila, a brzom intervencijom spriječeno je daljnje širenje vatre. Od čitateljice doznajemo kako se radi o restoranu, te da su u trenutku požara unutra bili zaposlenici.

- Stanari iz zgrade do su izašli iz stanova radi sigurnosti. Nisam sigurna ima li ozlijeđenih, ali tu je policija i Hitna pomoć - rekla nam je čitateljica.

Neslužbeno doznajemo kako je Hitna pozvana jer se netko nagutao dima.