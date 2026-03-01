Stanari iz zgrade do su izašli iz stanova radi sigurnosti. Ne znam ima li ozlijeđenih, ali tu je policija i Hitna pomoć, rekla nam je čitateljica. Kako neslužbeno doznajemo da je Hitna pozvana jer se netko nagutao dima
DRAMA U ZAGREBU
VIDEO Požar u Prečkom: 'Zapalio se restoran, zaposlenici su bili unutra kad je krenulo'
Čitanje članka: < 1 min
Buknuo je požar u kući u zagrebačkom Prečkom u nedjelju navečer. Na teren je odmah izašlo nekoliko vatrogasnih vozila, a brzom intervencijom spriječeno je daljnje širenje vatre. Od čitateljice doznajemo kako se radi o restoranu, te da su u trenutku požara unutra bili zaposlenici.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Stanari iz zgrade do su izašli iz stanova radi sigurnosti. Nisam sigurna ima li ozlijeđenih, ali tu je policija i Hitna pomoć - rekla nam je čitateljica.
Neslužbeno doznajemo kako je Hitna pozvana jer se netko nagutao dima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku