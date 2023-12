VIDEO Požar u Zagrebu, planula nadstrešnica: 'Susjeda je uzela mačku, bila je spremna bježati'

ZAGREB - Nadstrešnica kafića u Ivanićgradskoj ulici planula je u utorak popodne. - Taman je sin otišao baki odnijeti kolače kad me nazvao i rekao 'nešto gori dolje ludo'. Pogledala sam kroz prozor, a dolje kaos. U sekundi je dim došao do nas, ispunio nam je cijeli stan iako smo na sedmom od osam katova zgrade. Susjeda na katu ispod je već zgrabila mačku i bila spremna bježati, to je u sekundi planulo - ispričala nam je stanarka. Požar su gasili vatrogasci s tri vozila, a trenutno odimljavaju i pregledavaju unutarnji prostor.