VRIJEDNI 36 MILIJUNA EURA
VIDEO Predstavljena dva helikoptera civilne zaštite za akcije traganja i spašavanja
ZAGREB - Nabavljeni helikopteri namijenjeni su za akcije traganja i spašavanja i hitnih medicinskih letova. Predstavljeni su rezultati EU projekta 'Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite'. Projekt, koji je ovim događanjem službeno priveden kraju, predstavlja značajan iskorak u jačanju sposobnosti i otpornosti sustava civilne zaštite. Nabavljena su dva višenamjenska helikoptera Subaru Bell 412EPX, vrijednosti ugovora od 36,3 milijuna eura.