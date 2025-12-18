VIDEO Predstavljena dva helikoptera civilne zaštite za akcije traganja i spašavanja

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićenom psihijatru iz Osijeka nisu dali otkaz. Suspendiran je Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dječji psihijatar iz Osijeka osumnjičen za zlostavljanje i drogiranje maloljetnica suspendiran je s posla tek nakon pokretanja kaznenog postupka. USKOK je razbio skupinu koja je krala luksuzne automobile, među osumnjičenima je i bivši nogometaš te član Pink Panthera. Kerum ostaje u zatvoru, a policija je prijavila njegova stranačkog kolegu zbog lažnog iskaza o prometnoj nesreći. U petak počinje isplata godišnjeg dodatka za 1,2 milijuna umirovljenika u iznosu od šest eura po godini staža.

