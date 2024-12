VIDEO Primorac: Hrvatska se budi, neće se ponoviti 2011. kad je Milanović postao premijer

Od četvrtka kreće vrlo zanimljiva utakmica. Obećavam da će biti zanimljivo. Učinit ćemo sve da pobijedi bolja Hrvatska, poručio je u utorak Dragan Primorac iz centra Zagreba koji je istaknuo da će biti ključna mobilizacija birača.

POGLEDAJTE VIDEO

- Imat ćemo tri ili četiri sučeljavanja gdje ćemo razgovarati o programima. On ima razliku koja mu daje sigurnost, ali sigurnost zna i uspavati. Ja sam sportaš koji itekako zna zadnju utakmicu odigrati do kraja - najavio je te govorio o razlikama između sebe i Milanovića.

- Imate Hrvatsku zajedništva, koja diše kao jedno, imate razjedinjenu Hrvatsku… imate budućnost, imate prošlost, imate zapad, imate istok... Ono što je temeljno, a to je da birači koji vole Hrvatsku neće dozvoliti da centar i oni razjedinjeni krenu prema lijevom putu. Neće se dogoditi 2011. kad je on postao hrvatski premijer i kad je Hrvatska kleknula. To su prozmišljanja birača, ja te poruke dobivam - rekao je. Najavio je puno više obraćanja i prezentiranja programa.

- Planiram sudjelovati u sve četiri debate, i na N1 i na Novoj, RTL-u i Hrvatskoj televiziji - rekao je, a na komentar da je Milanović najavio samo jednu debatu, odgovara: 'Sjajno, bit će prazna stolica, ali ja dolazim'.

Komentirao je i rezultate iz prvog kruga.

- Razlika je takva da je izazovi i meni i biračima. Budi se Hrvatska. Broj poruka koje dobivam je takav da Hrvatska neće dopustiti da se ponovi 2011. - poručio je ponovno.

- Tražim od ljudi da otvore svoje srce i biraju bolju Hrvatsku. Moje poruke će biti vrlo jasne - rekao je. Dodao je da će Novu godinu proslaviti s obitelji, a već od srijede najavljuje prve poteze u novom krugu kampanje.