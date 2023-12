VIDEO Prosidba na dva kotača u Rijeci: 'Brzo su se našli ispred nas. Plakala sam i smijala se...'

Ovaj Božić ću pamtiti cijeli život, bio je to zaista predivan kraj jedne lijepe godine, tj. predivan početak našeg zajedničkog života, oduševljena je Adriana Žeželić (28), kojoj je dečko Branimir Vladić (40) zvani Max na Badnjak priredio nezaboravno iznenađenje. Naime, Riječanin, inače ljubitelj automobila, motocikla i auto-moto sporta, poput svoje drage, u nedjelju je odlučio zaprositi voljenu Adrianu.

- Upoznali smo se prije dvije godine kada je Adriana došla u moju radnju urediti svoj Kawasaki. Inače smo oboje ljubitelji motora, a ja sam se jedno vrijeme bavio motociklizmom. Stoga sam odlučio zaprositi je, a kako drugačije, nego vozeći motor - započinje priču o originalnoj prosidbi vlasnik CarDeatling studija. Njegova tvrtka Baywash poznata je po usluzi i pristupu održavanju vozila tako da ju je i Adriana prije dvije godine odabrala za srediti svoj tadašnji motor.

Prosidba se odvila na riječkoj prometnici, a Branimiru su u naumu pomogli prijatelji, koji su se uz njega provozali snažnim motociklima, upravo u trenutku dok je istim putem vozio i prijatelj s budućom mladom u automobilu.

- Max me nazvao taj dan i rekao da se spremim, da će po mene doći njegov prijatelj da me poveze prema mjestu gdje mi sprema iznenađenje. Kako je bio Božić, a on mi često priređuje iznenađenja, mislila sam da je nešto u vezi blagdana. U autu sam zamijetila kameru, no budući da je automobil u vlasništvu prijatelja koji se bavi kamerama, mobitelima i laptopima, nisam tome pridavala posebnu pažnju. U jednom trenu u retrovizoru sam primijetila dvojicu motorista kako nam se približavaju i pretiču nas. Nedugo zatim vidjela sam i Maxa kako se približava na svojem Suzukiju s bljeskalicama. Odjednom su se sva trojica našla vozeći vozili ispred nas. Tada sam uočila kako dečki nose majice na čijoj pozadini je pisalo "Will You - Marry - Me?" (Hoćeš li se udati za mene?). Ni u najluđim snovima nisam se nadala da će me taj dan zaprositi. Bila sam uistinu iznenađena i, malo je reći, oduševljena. Navrle su emocije pa sam plakala i smijala se u isto vrijeme - prisjeća se buduća mlada.

Nedugo zatim kolona se zaustavila kod pješačkog prijelaza na riječkoj prometnici. Adriana je izašla iz auta, a Max sišao s motora. Kako to običaj nalaže, kleknuo je na koljeno i dragoj uručio zaručnički prsten.

- Pitao me hoću li ću se udati za njega i naglasio da me to pita prvi i zadnji put. Naravno, rekla sam da - kaže nasmijana djevojka.

Na prstenjak je tada stavila prsten od bijelog zlata s tri dijamanta, koji simboliziraju njihovu buduću obitelj, tj nju, Maxa i djevojčicu koju treba roditi početkom siječnja.

Romantičnom Max-u iznenađenja nisu strana pa ovo nije prvi put da je dragoj priredio dan za pamćenje.

- Stalno smišlja neke originalne načine da me obraduje. Tako se za moj 27. rođendan sav sređen pojavio u dvorištu s rijetkim električnim, sportskim automobilom. Riječ je o Audi e-tron GT-u kojim me odvezao u Istru na romantični ručak. Budući da smo oboje zaljubljenici u aute i motore, bilo je nezaboravno iskustvo voziti se u takvom luksuzu. Sjećam se još jednog iznenađenja, a tiče se naše ljubavi prema filmu Joker. Naime, mojoj Yamahi dao je izraditi personalizirane tablice na kojima piše RI Harley, po Jokerovoj djevojci Harley Quinn dok njegov Suzuki nosi RI Joker - priča nam vesela Adriana.

Za spomenuti je i iznenađenje kod tzv. gender reveal-a, tj. otkrivanja spola djeteta. Naime, tada se najužoj obitelji i prijateljima spol bebe otkrio paljenjem gume na motociklu koja je pri burn out-u zadimila u rozoj boji, otkrivši svima da Adriana nosi djevojčicu.

- Bilo je tih iznenađenja, sad se ne mogu svih ni sjetiti i poznavajući Maxa bit će ih još. On je jednostavno takav, voli me uveseljavati na razne načine, ali ovaj Božić definitivno zauzima posebno mjesto u mom životu. Zaista sam presretna, kako uspješnom godinom koja je iza nas, ovom trešnjom na torti, tako i danima koji slijede i skorom rođenju naše kćerkice. Život je lijep - zaključuje buduća mlada, koja će jednog dana imati što pričati svome naraštaju.