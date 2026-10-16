Ne stišava se reakcija javnosti, ali i šire publike o sramotnim scenama iz Splita. Uoči utakmice Hajduka i Ajaxa dio torcidaša je skandira i veličao Adolfa Hitlera te nacistički koncentracijski logor Auschwitz. Nema osobe koja nije zgrožena tim scenama, a policija je krenula u opsežnu akciju privođenja osumnjičenih.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Dalmatinski portal objavio je snimke prvih uhićenja na Matejuški. Tijekom policijskog postupanja, jedan od privedenih je viknuo da ga bole leđa.

Policija je cijelu noć pregledavala materijale iz kortea Torcide. Danas kreću u sankcioniranje odgovornih osoba.

- U suradnji s DORH-om sankcionirat ćemo sve za koje budemo mogli utvrditi da su prekršili članak 325 Kaznenog zakona - govori nam sugovornik iz splitske policije. Inače članak 325 je poticanje na nasilje ili mržnju za što je predviđena kazna zatvora do tri godine.

Sindikat policije Hrvatske (SPH) poručio je u petak, reagirajući na navijačke izgrede u Splitu, kako je vrijeme da se sigurnost građana i imovine te čast i ugled zemlje stave iznad huligana koji hrabrost nalaze u masi, a kasnije zaštitu traže od države koju svojim ponašanjem napadaju.

- Policija je jučer prošla bez posljedica, no to nikako ne znači da idući put bijes huligana neće ponovno biti usmjeren na njih, ljude koji rade svoj posao i čuvaju red - istaknuli su.

SPH opetovano naglašava kako ni u sportu ni na ulici nema mjesta nijednom obliku ekstremnih i nasilnih ponašanja.

- Stoga je nužno što prije konačno otkriti tko stoji iza skupina koje organiziraju nerede, napade na policajce i slanje poruka koje nemaju mjesta u modernoj civilizaciji, pod krinkom navijanja.

Priveli četvoricu Hrvata i Poljaka

​Splitska je policija nakon završene kriminalističke obrade sucu istrage u petak privela pet osoba, četvoricu državljana Hrvatske i Poljaka, zbog kaznenog djela prisile prema službenoj osobi i izazivanja nereda, doznaje se u policiji.

​Policijski službenici Prve policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje i pritvorskom nadzorniku ​predali pet osoba koje sumnjiče da su u srijedu ​na ​Rivi, dan prije nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa, pola sata prije ponoći počinili kaznena djela​ prisil​e prema službenoj osobi i ​izazivanj​a nereda.

​"U pokušaju probijanja policijskog kordona, pripadnici navijačkih skupina odgurivali su policijske službenike i prema njima bacali razne predmete pogodne za ozljeđivanje. Policijski službenici su spriječili probijanje i sukob dviju skupina. Pored navedenih pet osoba, u toj intervenciji uhićene su još 52 osobe koje su kažnjene zbog narušavanja javnog reda i mira​", navodi policija.

Nogometna utakmica s Ajaxom, osim po pobjedi Hajduka, ostat će zapamćena i po neredima koji su se odvijali u gradu dva dana prije utakmice, kada su domaći navijači fizički napadali gostujuće.

Noć prije utakmice se na Rivi dogodio veći incident u kojem je sudjelovalo nekoliko stotina navijača s obje strane, a gore posljedice spriječila je policija. Uhićeno je 57 osoba, koje se i dalje obrađuju u policiji.