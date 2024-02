VIDEO Putina su pitali tko bi bio bolji predsjednik SAD-a, Trump ili Biden. Iznenadio odgovorom

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je njegov američki kolega Joe Biden "predvidljiviji" za Moskvu od suparnika Donalda Trumpa, ali da je Rusija spremna "surađivati" s pobjednikom predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, tko god on bio. Na pitanje novinara koji bi predsjednik bio bolji za Rusiju, Putin je odgovorio da bi to bio Biden jer je „osoba s više iskustva. Predvidljiv je, on je političar starog kova, rekao je Putin. Odbio je komentirati rasprave koje se u američkoj javnosti vode o Bidenovoj dobi. - Kad sam upoznao Bidena u Švicarskoj, doduše prije tri godine, već se govorilo o njegovoj nesposobnosti, ali ja o njoj ne mogu posvjedočiti. Ono što treba sagledati jest politička pozicija i pozicija sadašnje (američke) vlade koja je izuzetno štetna i pogrešna - dodao je Putin. Moskva će "surađivati s američkim čelnikom kojem američki narod da povjerenje, tko god to bio", istaknuo je.