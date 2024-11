VIDEO Putnici s katamarana koji se nasukao: 'Od udara smo svi letjeli po brodu, bilo je strašno'

Na Premudu sam iz Zadra krenula jučer u 17 sati. Putovanje je bilo ugodno, do trenutka kad je bura počela valjati i kapetan je odlučio poći ispod otoka, usporio je i nastavio dalje. Pred Premudom se smračilo, otišla sam za zahod i onda je slijedio strašan udar, katamaran je poskočio lijevo-desno desetak sekundi, čuli su se udarci i grebanje, a putnici su letjeli po brodu koji se nagnuo na desnu stranu i to jako, u nekoliko sekundi. Bilo je pitanje hoće li se izvrnuti, možete zamisliti, mrak je, ne znamo gdje smo, što se dogodilo, nasred mora... I to u studenom. Srećom onda je sve stalo - kazala je putnica koja živi na relaciji Zadar - Premuda.

Na katamaranu je bilo 70 putnika, koji su trebali stići na Premudu, Silbu, Olib, no, hrid Bračići ih je zaustavio u plovidbi. Teorija što se dogodilo, jer riječ je o iskusnom kapetanu koji more odlično poznaje, je mnogo, no svi čekaju službene rezultate istrage. Dok su došle nadležne službe, a Premuda je inače najzapadniji otok zadarskog arhipelaga i od Zadra ga dijeli 33 nautičke milje, reagirali su - otočani.

- Zvali su nas s broda da su imali havariju, i to riječima: 'Dolazite brzo po nas!'. Mi smo stavili obavijest u seosku grupu koja se zove 'Ča ima novoga', i u roku od 10 minuta se prvi kaić pojavio pred brodom u akciji spašavanja. Ukupno je bilo desetak brodova koji su pomagali ljudima, s dvadesetak članova posade. Prvo smo izvukli ljude, išlo je brzo. U roku od sat vremena smo sve ih prebacili na Premudu, a poslije smo pokupili i njihove stvari, a na kraju i posadu katamarana. Maleni brodovi su brzo odradili, a putnici su bili uznemireni, u šoku, a mi mokri do gole kože jer je puhala dosta jaka bura. No, unatoč svim neugodnostima na moru u roku dva sata smo evakuirali i putnike i stvari. Kad smo sve sredili došle su službe, kazao je Veljko Žuvanić, stanovnik Premude.

Kad je svanulo pred brodom se pojavila i vlasnica iz Zadra, Mirjana Šarin koja u povijesti svoje brodarske tvrtke nikad nije imala ovako veliku havariju.

- Mi smo Lučkom kapetanijom i s firmom za odsukavanje ispred broda. Za sada mogu reći da smo u šoku. Za sve sto se dogodilo nemamo riječi, ne mogu zamisliti da je bilo ljudskih žrtava. Naša posada je bila na nivou, a hvala Jadroliniji što je njihov trajekt uskočio na redovnoj liniji. Jedna putnica je natučena i s njom sam u kontaktu. Naš bivši djelatnik Leon Smirčić s Premude nam pomaže sad sa svojim brodom kako bi se spasile stvari. Šteta na brodu je ogromna, a koliko znam neće biti u plovidbenom stanju, kazala je Mirjana Šarin, direktorica MiaToursa, koja je ujedno i vlasnica katamarana.

Na moru ispred Premude su sve službe koje trebaju utvrditi što se dogodilo u petak navečer na brodu koji je napravljen 1989. godine i to u Norveškoj. Kapacitet putnika je 300, ima dvije palube, zahode, a iako je riječ od 35-godišnjaku dosad nije imao velikih tehničkih problema.

Foto: MO Premuda

Kako su izvijestili iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, do nasukavanja je došlo oko 18.20 sati. MRCC Rijeka je putničkom brodu 'Vladimir Nazor' naložila da skrenu s rute i putnike sa katamarana prevezu na Silbu gdje su podvrgnuti liječničkom pregledu.

- Službenici Lučke kapetanije Zadar na poziciji pomorske nesreće obavljaju preliminarni očevid o uzrocima ove pomorske nesreće. Na poziciji nasukavanja nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša – navode u nadležnom ministarstvu.

Žena sa Silbe koja je jutros putovala za Zadar snimivši video nasukanog katamarana kaže nam kako su prizori strašni.

- Vrlo je šokantno vidjeti brod na groti. Vidjela sam navečer što se dogodilo, nisam uopće mogla sebi predočiti razmjere te havarije dok nisam vidjela svojim očima. Vjerujem da nikome nije bilo nimalo ugodno, mrak, hladno je, puše jaka bura, a onda se uz sve to moraju iskrcati na kaiće po skliskoj groti. Koliko znam, nedavno je bio na remontu, a s obzirom koliko je star uvijek je tu bilo kvarova, ali nisam stručna da govorim o njegovoj tehničkoj ispravnosti. Ono što je svima jasno jest da je iz nekog razloga skrenuo s uobičajene rute. Čula sam za neke ljude koji su bili na brodu, kazali su da je zavladala panika, ljudi su odmah počeli stavljati prsluke jer su se bojali da će potonuti. Jedan od njih se popeo i vidio da su na groti pa se stanje smirilo – kazala nam je naša sugovornica.