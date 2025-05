SVIJET PRATI PREGOVORE

VIDEO Trump najavio sastanak s Putinom: 'Završit ćemo ovo! Pet tisuća mladih gine svaki tjedan' ABU DHABI: Kad mislite da ćete se sastati s ruskim predsjednikom? Pitali su novinari u Abu Dhabiju u petak američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Čim to uspijemo organizirati. Vrijeme je da to napravimo. Svi su govorili, Putin dolazi, Zelenski dolazi... I ja sam kazao, ako ja ne dođem, garantiram vam da Putin neće doći. I nije došao. I to razumijem. Ali završit ćemo ovo. Pet tisuća mladih ljudi gine svakog tjedna u prosjeku i mi ćemo to okončati", kazao je Trump. Dodao je da nije iznenađen što u pregovorima ne sudjeluje Zelenski... "Nije došao jer je čuo da Putin ne dolazi", kazao je Trump...

