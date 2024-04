ZAGREB - Gužve su na biralištima diljem Zagreba. U Frankopanskoj ulici se čeka i do 45 minuta, a red je sve do Ilice, javljaju nam čitatelji. Ipak, nervoze nema, građani uredno čekaju na svoj red kako bi glasali za odabranu političku opciju, dodaju. Uz to, iz obližnjeg kafića donijeli su im i kavu.