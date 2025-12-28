VIDEO Relikvije bl. Stepinca su stigle u Zagrebačku katedralu: Pogledajte svečani povratak

GOOOOOOOOOOOOL

VIDEO Slonovi zaigrali nogomet u Nepalu. Pogledajte scene. Pa to su pravi Slonaldo i Messlon! Slonovi u Nepalu pokazali su sasvim pristojnu razinu nogometnih vještina na festivalu "Chitwan Elephant". Obojeni u razne boje, slonovi su se natjecali u izvođenju penala na oduševljenje domaćih i turista. Osim nogometne utakmice slonova, na rasporedu je i izbor za miss. "Dolaze nam iz svih krajeva. Za nas je ovo proslava, sve je baš zabavno i ugodno", kazao je jedan posjetitelj...

