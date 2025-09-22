VIDEO Rusi na Krimu po prvi put u povijesti izgubili ove avione

Specijalna jedinica Glavne uprave za obavještajne poslove Ministarstva obrane Ukrajine 'Duhovi' objavila je video u kojem su uništili dva ruska protupodmornička amfibijska zrakoplova Be-12 “Čajka na Krimu.

- To je prvo uništenje zrakoplova Be-12 u povijesti - naveli su Ukrajinci. Ovisno o modelu, može nositi nuklearni teret (model Be-12SK). U napadu je uništen i jedan višenamjenski helikopter Mi-8. Berijev Be-12 Čajka (ruski: Бериева Бе-12 Чайка, romanizirano: Čajka, što znači "galeb", NATO oznaka: Mail) je sovjetski amfibijski zrakoplov s turbopropelerskim motorom, dizajniran 1950-ih godina za protupodmorničke i pomorske ophodnje.

Berijev Be-12 bio je nasljednik letećeg čamca Berijev Be-6, čija je primarna uloga bila protupodmornička borba i pomorsko patroliranje. Iako potječe od modela Be-6, Be-12 je od svog prethodnika naslijedio tek karakteristična "galebova" krila i dvostruki ovalni rep. Be-12 je opremljen turbopropelerskim motorima, što mu je omogućilo veću brzinu i dolet u odnosu na Be-6.

Foto: Wikimedia Commons

Be-12 je prvi put poletio 18. listopada 1960. na aerodromu u Taganrogu, a prvi put se javno pojavio na proslavi Dana sovjetskog zrakoplovstva 1961. godine na aerodromu Tušino. Ukupno je proizvedeno 150 zrakoplova u nekoliko varijanti, a proizvodnja je završena 1973. godine. Devet ih je u službi ruske crnomorske flote.

Posebna jedinica

"Duhovi" (ukr. «Примари») predstavljaju elitnu specijalnu jedinicu Glavne uprave za obavještajne poslove Ministarstva obrane Ukrajine (ГУР МО). Ova tajanstvena i visoko profesionalna formacija poznata je po izvođenju najzahtjevnijih borbenih operacija duboko na okupiranim teritorijima i iza neprijateljskih linija. Njihove misije uključuju diverzije, precizne udare na strateške ciljeve, uništavanje neprijateljske vojne opreme, kao i prikupljanje ključnih obavještajnih podataka.

U više navrata "Duhovi" su demonstrirali izuzetnu efikasnost, uključujući operacije u privremeno okupiranom Krimu, gdje su postali simbol ukrajinskog otpora i borbene sposobnosti. Djeluju u strogoj tajnosti, a njihovi rezultati često postaju poznati tek nakon završetka misije – kada iza sebe ostave uništene ciljeve i ozbiljne gubitke za neprijatelja.