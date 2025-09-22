Paklena noć u Ukrajini! Rusi raketirali gradove: Ima poginulih, uništene zgrade...

Ruske snage izvele su tijekom noći nove napade na ukrajinske regije Zaporižja, Sumi i Kijevsku oblast, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a najmanje tri su ozlijeđene, potvrdile su lokalne vlasti. U Zaporižju su projektili pogodili civilnu i industrijsku infrastrukturu, izazvavši više požara. Uništene su stambene zgrade, obiteljske kuće i vozila. Guverner Ivan Fedorov izvijestio je da su na terenu spasilačke ekipe Državne službe za izvanredne situacije.

Prema prvim informacijama, u napadu su poginule dvije osobe, no kasnije je pronađeno i tijelo 75-godišnje žene, čime je broj žrtava porastao na tri. Još dvije osobe su ozlijeđene. U gradu je oštećeno ukupno 15 stambenih zgrada, deset kuća te više gospodarskih objekata.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Oko četiri sata ujutro napadnut je i grad Sumi na sjeveroistoku zemlje. Tri udarca bespilotnih letjelica u gradskoj četvrti Kovpakivski izazvala su požare i oštetila industrijske pogone te jednu obrazovnu ustanovu. Jedna osoba je pritom ranjena.

Napadi nisu zaobišli ni Kijevsku oblast. Regionalne vlasti izvijestile su da su u nekoliko naselja planuli požari u stambenim objektima, a jedan muškarac zadobio je ozljede od gelera.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Rusija je posljednjih tjedana pojačala noćne napade bespilotnim letjelicama i raketama na ukrajinske gradove i infrastrukturu, a meta su sve češće upravo civilna područja.