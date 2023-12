VIDEO Ruska i kineska vojska u zajedničkoj zračnoj patroli: Ovo su prizori leta iz vojnih aviona...

JAPANSKO MORE/ISTOČNO KINESKO MORE: Rat u Ukrajini se nastavlja, Putin kaže da mira neće biti dok Moskva ne ostvari svoje ciljeve, ali Kini to očito ne smeta. Jučer su vojske Rusije i Kine održale zajedničku zračnu patrolu. Vojni avioni dviju vojska odradili su svoj zadatak, a onda su se vratili u svoje baze, javljaju ruski mediji. Kineski vođa Xi Jinping nedavno se sastao s vođama EU-a, koji žele da iskoristi svoj utjecaj kako bi zaustavio rat u Ukrajini. Ali njemu, čini se, to još nije u planu.