VIDEO Šaka iz Gdanjska: Poljski predsjednik i legendarni Manny Pacquiao odmjerili snage

RADOVI NA CESTI

NEVJEROJATNO Za njega pravila ne postoje: 'Vozio u Osijeku zatvorenom trakom. Užas' OSIJEK - Svi se pridržavamo nove regulacije i vozimo u koloni, a jedino on vozi po strani koja je s razlogom zatvorena, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku s brze ceste u Osijeku gdje se trenutno odvijaju radovi. Dodao je kako je cesta zatvorena zbog objavljanja boje cestovnih linija. Na snimci se vidi kako automobil vozi zatvorenim trakom ceste te se u jednom trenu ubacuje u traku otvorenu za promet.

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