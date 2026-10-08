OKRŠAJ NA FILIPINIMA
VIDEO Šaka iz Gdanjska: Poljski predsjednik i legendarni Manny Pacquiao odmjerili snage
Poljski predsjednik Karol Nawrocki okušao se u boksu s legendarnim Mannyjem Pacquiaom tijekom posjeta Filipinima. Pacquiao, jedini boksač koji je osvajao svjetske naslove u osam težinskih kategorija, odradio je trening s Nawrockim, koji se i sam bavi amaterskim boksom. Snimku treninga objavio je Pacquiao, poručivši kako mu je bila čast trenirati poljskog predsjednika. Nawrocki je na Filipinima u službenom posjetu.