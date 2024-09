VIDEO Šef Hezbollaha prvi put od napada: 'Izraelski neprijatelj prešao je sve crvene linije!'

Šef Hezbolaha Hasan Nasralah imao je svoje prvo javno obraćanje otkako je u eksplozijama pagera i voki-tokija diljem Libanona. Poručio je da je "izraelski neprijatelj ciljao mnoge dojavljivače" i tako "zapravo prešao sve crvene linije", piše SkyNews.

- Eksplozije su se dogodile u bolnicama i ljekarnama, na tržnicama, u trgovinama, u kućama, u automobilima te u ulicama gdje su bili brojni civili, žene i djeca - kazao je.

Podijelio je podatak kako je na meti bilo oko 4000 pagera te da su Izraelci namjeravali "ubiti 4000 ljudi u trenutku".

- Kako možemo nazvati ovu vrstu zločinačke akcije? Je li to velika operacija? Je li to genocid? Je li to masakr? - zapitao se.

Dok je šef Hezbolaha držao svoj govor, čuli su se avioni kako lete na niskim visinama iznad Bejruta, izazivajući ogromnu buku.

Šef Hezbolaha u svom obraćanju sugerira da je broj poginulih i ozlijeđenih mogao biti veći jer neki pageri nisu bili podijeljeni, a drugi nisu bili u blizini članova Hezbolaha kad su eksplodirali.

- Bog je milostiv i spriječio je više mrtvih i ozlijeđenih - rekao je.

Najavio je kako će Hezbolah istražiti tvrtke uključene u proizvodnju i prodaju pagera, kao i način na koji su pageri distribuirani.

- Ovo bi se moglo nazvati objavom rata. Primili smo jako težak udarac, ali u ratnom smo stanju. Kroz ovo iskustvo i njegove lekcije bit ćemo jači i moćniji - naglasio je.