VIDEO Šegotin odvjetnik o aferi: 'Očekivali smo istražni zatvor. On se dobro osjeća, svjestan je'

LUKA U ZADRU

EKSKLUZIVNO Modrić se ukrcao na jahtu. 'Bio je raspoložen...' ZADAR - Luka Modrić se u pratnji menadžera i obitelji u petak ujutro ukrcao u jahtu u središtu Zadra i isplovio u nepoznatom smjeru dan nakon što je s Milanom produžio ugovor za još jednu sezonu. "Bio je raspoložen i fotografirao se na rivi s prolaznicima", javio nam je čitatelj.a

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