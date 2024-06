VIDEO Selak Raspudić: 'Ako osiguramo logistiku, kandidirat ću se za predsjednicu države'

Lagano zahuktavanje kampanje za predsjedničke izbore među glavnim je temama u Saboru, a potencijalna predsjednička kandidatkinja Selak Raspudić smatra važnim za politički život da se izabere neovisni kandidat, dok se DP-ov Peternel zalaže da stranka ima svog kandidata.

- Trenutačno radimo na osiguranju logistike i onda će se objaviti i kandidatura. Već sada razgovaramo s brojnim političkim akterima i onima koji se još nisu politički aktivirali, jer nam je cilj osigurati dulju političku platformu koja bi omogućila nešto novo u hrvatskoj politici, koja bi potaknula i ostale građane da se angažiraju - najavila je nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić, potencijalna predsjednička kandidatkinja.

Kazala je i da je zainteresirana za funkciju predsjednice jer je smatra izrazito bitnom funkcijom na kojoj se može učiniti puno više nego što su učinili oni koji su do sada bili na toj dužnosti. Naglasila je i da joj jedna od ovlasti – vojska, nije nepoznanica zato što je godinama predavala na ratnoj školi Ban Josip Jelačić i sudjelovala u obučavanju naših najviših vojnih časnika.

- Ako osiguram minimalnu logistiku, drage ću volje iskoračiti i pokazati da se itekako što ima za reći i ponuditi na funkciji predsjednika, ali prije svega da to bude na način da građani vide da hrvatski politički prostor nije determiniran, predodređen i zauvijek zatvoren u klackalici između HDZ-a i SDP-a nego da postoje i brojni drugi ljudi u hrvatskoj politici koji su se voljni angažirati. Ako konačno jednom izaberemo neovisnu osobu na funkciju predsjednice RH, vjerujem da će to potaknuti i ostale građane da iskorače i daju svoj doprinos političkom životu Hrvatske, a to bi za sve nas bila ne samo velika, nego i dugo iščekivana promjena - poručila je. Naglasila je i da će interes RH uvijek staviti ispred svog ega.

Selak Raspudić: Istupit ću kao nezavisna kandidatkinja

Vrlo će brzo, kaže, biti poznato jesu li osigurali minimalnu logistiku i s kim će se sve dogovoriti oko šireg i dugoročnog političkog puta, a ne jednokratnog predsjedničkog bljeska, dodavši da razgovaraju s Fokusom Darija Zurovca, Republikom Damira Vanđelića, ali i s nekim drugim akterima koji trenutačno možda nisu toliko poznati široj javnosti. "Istupit ću kao nezavisna kandidatkinja i, naravno, pozvat ću sve druge da me podrže, a ponajprije hrvatske građane", poručila je.

Ne opterećuje se sukobima i sučeljavanjima s Milanovićem jer, kaže, ako nasuprot sebe bude imao ženu, onda to možda "ne budu sukobljavanja, nego dijalog i možda nas iznenadi".

Znamo da se neće dogoditi da Domovinski pokret podrži kandidaturu Zorana Milanovića, da su 'sve opcije na stolu' bila je načelna izjava Ivana Penave koja je možda i uzrokovala buru u medijskom prostoru, ali u praksi neće imati nikakve posljedice. Pretpostavljam da je izvjesno što će se dogoditi kada je riječ o DP-u i predsjedničkim izborima, a na njima je da odluče hoće li iskoristiti predsjedničke izbore za promociju vlastitih stavova ili će i dalje ići niz dlaku HDZ-u, prokomentirala je Penavinu izjavu da su 'sve opcije na stolu' kada je riječ o predsjedničkim izborima.

Peternel: Za Milanovića ni u kojem slučaju

Predsjednik Kluba zastupnika DP-a Igor Peternel kazao je da u stranci još nisu razgovarali o predsjedničkim izborima. „Kao član Predsjedništva zalagat ću se da imamo svog kandidata jer je to dobra prilika da se dva, tri mjeseca intenzivne kampanje promoviraju politike koje stranka zagovara i po čemu je prepoznatljiva i drugačija od drugih srodnih stranaka”, najavio je.

- Po mom mišljenju, to je najizglednija opcija, a Milanović ni u kojem slučaju - kazao je Peternel. Još uvijek, dodao je, nemaju kandidata, ali ljetna je pauza prilika da se razgovara o tome. Svaka stranka koja drži do sebe mora ići s kandidatom koji će joj osigurati prepoznatljivost, istaknuo je.

Odbacio je tezu da bi eventualni DP-ov kandidat doveo do rasipanja glasova na desnici, ponudivši kontratezu da je, ako Možemo! predloži javno prepoznatljivog, uglednog, nestranačkog kandidata, Milanović u ozbiljnom problemu da uopće uđe u drugi krug jer će se matematički ti glasovi rascijepiti.

Dalija Orešković (DOSIP) kazala je da je očekivana kandidatura aktualnog predsjednika države, ali, upozorava, brine je to što nas čeka najprljavija od svih prljavih kampanja koje je Hrvatska do sada gledala. To se, pojašnjava, može iščitati iz HDZ-ove jedne te iste mantre da je "Milanović kršitelj Ustava".