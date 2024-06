Milanoviću ide potpora SDP-a, ostali iz oporbe imat će svoje kandidate u lovu na Pantovčak

Nakon što je aktualni predsjednik države Zoran Milanović objavio da će se natjecati i za drugi mandat, reakcije u Saboru u srijedu pokazale su da od većih stranaka može računati samo na potporu SDP-a, dok su, primjerice, Možemo! i Most najavili da će imati svoje predsjedničke kandidate.

Arsen Bauk (SDP) kratko je kazao kako smatra da Zoran Milanović treba ići u još jednu utrku za predsjednika Republike. „Moju potporu ima, a vjerojatno će imati i potporu SDP-a. To je nešto što je poznato koliko je poznato da je danas srijeda”, poručio je.

„Nećemo podržati Milanovića kao predsjedničkog kandidata. Jasno smo rekli da ćemo imati svog kandidata ili kandidatkinju. Još uvijek ne znamo tko je to, o tome ćemo odlučiti u našim unutarstranačkim procesima, a kada ćemo odlučiti o tome, ima još vremena”, kazala je novinarima u Saboru Ivana Kekin (Možemo!).

Kekin: I predsjednici s visokom popularnošću gubili su do sada izbore

U stranci, istaknula je, imaju hrpu super ljudi i čekaju ih slatke muke da svi zajedno odaberu tko je najbolji da ide u predsjedničku utrku i uvjerena je da će imati sjajnog kandidata ili kandidatkinju.

Upitana smatra li da će Milanoviću smetnja na izborima biti događanja u kampanji za parlamentarne izbore, kazala je da ankete pokazuju da mu popularnost ne pada. S druge strane, dodaje, predsjednicima Republike je uvijek visoka popularnost, pa smo imali predsjednike s visokom popularnošću koji su ipak izgubili izbore. Na građanima je da procijene treba li honorirati njegove poteze u kampanji za parlamentarne izbore ili ne, poručila je.

Osvrnula se i na činjenicu da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet protiv Milanovića jer je vodio suprugu na utakmicu u Njemačku, kao što je prethodno i protiv predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića jer je poveo sina, kazavši da je shvatila da su hrvatski građani vrlo često suočeni s time da postoje 'jednaki i jednakiji' u našem društvu. „Ne samo da ih gledamo kako na naš račun idu finim avionima i odsjedaju u finim hotelima nego nam se to još prodaje kao čin ultimativnog domoljublja i govori se da tko to propituje, ne voli hrvatsku reprezentaciju, a tko ne voli nju, ne voli ni hrvatsku državu. U svemu tome treba biti primjeren i svi skupa bi mogli biti malo skromniji”, istaknula je.

Nikola Grmoja (Most) ustvrdio je da je Milanović na prošlim izborima bio kandidat SDP-a i ljevice, a vjerojatno će biti i na predstojećima. On ne dolazi iz istog političkog spektra na kojem je Most tako da nema govora o tome da ga podržimo, izjavio je.

Hodžić: Milanović je izgubio potporu bošnjačke manjine

„Most je među prvih pet stranaka, vrlo smo blizu trećem mjestu, i razmišljat ćemo o svom kandidatu. Ozbiljno ćemo razmisliti koga kandidirati, koga podržati jer su predsjednički izbori ujedno prilika za predstavljanje naših politika i vrijednosti za koje se zalažemo”, ocijenio je.

Grmoja je rekao da će o Milanoviću, koji je htio biti premijerski kandidat SDP-a što mu je onemogućio Ustavni sud, odlučiti birači koji će se izjasniti o onome što je govorio i radio. Nije mu sporan odlazak Milanovića sa suprugom na utakmicu jer, kaže, sva vodstva država idu gledati utakmice svojih reprezentacija, a obično s njima idu njihovi najbliži.

Zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić, koji je dio vladajuće koalicije, uvjeren je da 99 posto bošnjačke manjine neće podržati Milanovićevu kandidaturu. „Na zadnjim predsjedničkim izborima Zoran Milanović je imao veliku podršku bošnjačke nacionalne manjine, međutim, u svom mandatu kroz istupe o Srebrenici i općenito o odnosima u BiH, to je povjerenje debelo izgubio”, poručio je.