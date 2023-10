VIDEO Sirene na istoku Zagreba, na jugu će simulirati eksplozije. Bez panike, evo što se zbiva...

Danas će tijekom vježbe evakuacije i spašavanja u pogonu Leda oglasiti sirenu u 9 sati koja će se čuti na širem području u blizini proizvodnog pogona u ulici Marijana Čavića 7 na istoku Zagreba. Sugrađane mole za razumijevanje. Vježbu će provesti u suradnji sa zagrebačkom Javnom vatrogasnom postrojbom. Predviđeno je i paljenje sirena za prestanak opasnosti. IZ MORH-a pak javljaju da Pukovnija vojne policije od 23. do 27. listopada i od 6. do 10. studenoga 2023. od 8:30 do 16 sati u vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” na Sarajevskoj cesti 7 provode obuku uz simulaciju eksplozija pa se očekuje pojačana buka. Također mole građane za strpljenje.