VIDEO Snažan uragan prijeti SAD-u: Prošli ubio 1400 ljudi, proglasili izvanredno stanje!

Uragan Francine u srijedu prijeti New Orleansu i širem području Meksičkog zaljeva, od Louisiane do Floride i Alabame, zbog čega je zaustavljena četvrtina tamošnjih proizvodnih kapaciteta nafte i plina. Guverner Louisiane Jeff Landry proglasio je izvanredno stanje uoči udara oluje očekivanog zapadno od New Orleansa u poslijepodnevnim satima. Očekuju se snažna kiša, vjetrovi, a ponegdje i tornado.

Pokretanje videa... 03:23 Snažan uragan prijeti SAD-u: Prošli ubio 1400 ljudi, proglasili izvanredno stanje! | Video: 24sata/reuters

Američki predsjednik Joe Biden je na federalnoj razini također proglasio izvanredno stanje za tu saveznu državu, što će ubrzati potrebne operacije pomoći ili spašavanja. Nekoliko okruga u blizini Zaljeva izdalo je naredbe o evakuaciji, a državni odjel za promet objavio je karte za napuštanje područja. Gradske vlasti New Orleansa dijele vreće s pijeskom na pet lokacija.

- Razorni i po život opasni uraganski vjetrovi očekuju se u srijedu u dijelovima južne Louisiane, gdje je na snazi upozorenje na uragan - objavio je američki centar za uragane.

Centar je pojačao predviđenu snagu nadolazeće vremenske nepogode u utorak navečer, s tropske oluje na uragan.

Centar vjeruje da će na Saffir-Simpsonovoj skali Francine ostati u prvoj kategoriji najslabijih uragana, no privatna meteorološka tvrtka AccuWeather vjeruje da će prijeći i u drugu kategoriju s maksimalnom brzinom vjetrova od 154 do 177 kilometara na sat.

Oluja će se kretati blizu obale Teksasa, pa su mnogi proizvođači nafte i plina napustili platforme u Meksičkom zaljevu, što je zaustavilo četvrtinu proizvodnje energenata na tom području.

Najave snažnih oluja u Louisiani bude sjećanja na razoran uragan Katrina iz 2005. koji je uništio New Orleans i okolna područja, ubivši pritom gotovo 1400 ljudi i uzrokujući 125 milijardi dolara štete.

