HEBEI - Obilan snijeg i led paralizirali su dijelove istočne Kine i izazvali ogromne gužve u prometu. Meteorolozi najavljuju da će ledeni minusi potrajati do četvrtka, a u unutrašnjosti Mongolije će biti i do 7 stupnjeva niže od prosjeka. Hladni val donio je snijeg i do juga Kine u provinciju Guandong u ponedjeljak, a danas su u Pekingu otvorene škole nakon što su prošli tjedan svi bili online zbog hladnog vala.