IZVANREDNA PRESICA

VIDEO Mlinarić o Plenkoviću i snimkama: 'Briselski ćato je pokazao jugoslavensko lice' SPLIT - Stipo Mlinarić, nositelj liste Domovinskog pokreta u X. izbornoj jedinici, sazvao je hitnu konferenciju za medije u Splitu na kojoj su glavna tema bile audiosnimke koje je objavio Nacional, a u kojima predsjednik HDZ-a Andrej Plenković "vrijeđa Vukovar, Vukovarce i Domovinski pokret". Izjava Andreja Plenkovića za Domovinski pokret i za ljude u DP-u, da smo zli i pokvareni ljudi. Pa to može izjaviti jedino briselski ćato, koji je zapravo sada pokazao svoje pravo lice. To sam govorio već četiri godine, a nikada mu u lice nisam htio reći da ne bude ispod pojasa, on je pokazao svoje jugoslavensko lice.

Kopiranje linka