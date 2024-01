FUŽINE - Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se može vidjeti divlja životinja, on tvrdi da je riječ o risu. Životinju je snimio nedaleko Fužina, blizu vikendice. 'Naletio sam na jednu jako rijetku životinju, a to je ris. Čitao sam malo po internetu i našao da ih ima samo 30 do 40 u Hrvatskoj', napisao je uz video.