UŽIVO Snimka Dabre na kojoj veliča Pavelića trese koaliciju: Hoće li HSLS srušiti većinu?

Plenković stiže u Sabor

Kandidat za ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić danas će u 10 sati izaći pred saborske odbore na zajedničko saslušanje. O njegovoj kandidaturi raspravljat će odbori za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.

Uobičajena je praksa da kandidata kojeg se naknadno imenuje u Vladu na sjednici predstavi predsjednik Vlade, nakon čega zastupnici postavljaju pitanja.

U 17 sati, HDZ će održati zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke.