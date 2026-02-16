U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
UŽIVO Snimka Dabre na kojoj veliča Pavelića trese koaliciju: Hoće li HSLS srušiti većinu?
Hrebak: Liberali ne moraju biti dio vladajuće većina. Dosta je bilo ustaševanja. Skandalozno!
Dario Hrebak (HSLS), koji je dio vladajuće koalicije, je na Facebooku poručio: 'E, sad bi bilo dosta', a potom detaljnije komentirao situaciju. Najavio je da će HSLS preskočiti idući sastanak vladajuće koalicije te sazvati sjednicu Predsjedništva stranke na kojoj će odlučiti o daljnjim potezima.
Plenković stiže u Sabor
Kandidat za ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić danas će u 10 sati izaći pred saborske odbore na zajedničko saslušanje. O njegovoj kandidaturi raspravljat će odbori za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.
Uobičajena je praksa da kandidata kojeg se naknadno imenuje u Vladu na sjednici predstavi predsjednik Vlade, nakon čega zastupnici postavljaju pitanja.
U 17 sati, HDZ će održati zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke.
Raukar-Gamulin: 'Njihova korupcija, pucanje iz kalašnjikova i slavljenje ustaštva je sve samo ne normalno'
Urša Raukar-Gamulin, saborska zastupnica stranke Možemo!, u svojoj Facebook objavi osvrnula se na pjevanje Josipa Dabre. Kako kaže, Dabro slabi poglavnika genocidnog ustaškog režima,a sve to dok premijer Plenković postavlja pitanje 'gdje vi vidite ustaštvo?'.
- Nije problem samo Dabro, problem je cijeli DP, ali i brojni HDZ-ovi dužnosnici, pa i ministri, koji ustaše nazivaju hrvatskom vojskom i viču Za dom spremni. Dabro je jedan u nizu onih koji su naglas rekli ono sto mnogi od njih misle - dodala je Raukar-Gamulin.
Dabro pjevao o Paveliću 'samo za Milorada'. Pupovac: 'Javno poticanje na mržnju i nasilje...'
Dabrino pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića 'samo za Milorada' predstavlja jedan od najgrubljih i najotvorenijih oblika javnog odašiljanja ustaških poruka, kazao je za 24sata predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Kaže kako "nakon ZDS u Saboru ovo predstavlja najveće veličanje ustaštva..."