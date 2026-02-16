Profesor Vučetić: 'Sve ustaše koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao. Sad traži pomoć...'

Ne stišavaju se reakcije na skandaloznu snimku saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre. Podsjetimo, tijekom nedjelje je 'isplivala' snimka na kojoj ovaj bivši Plenkovićev ministar veliča Antu Pavelića i zloglasni ustaški režim pjevajući "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata"...

Sam Dabro u svojem potezu ne vidi ništa sporno.

- Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate - poručio je Dabro, kojem je ovo samo jedan u nizu skandala. Za korištenje vatrenog oružja i davanja djeci da ga koriste je protiv njega podignuta i potvrđena optužnica.

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, koja nije sporna, a onda je na kraju dodao dio o Anti Paveliću i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu...

Zbog Dabrina veličanja ustaškog režima je Dario Hrebak (HSLS) zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije, čiji je član i Dabro. A to bi Plenkoviću stvorilo probleme, bez HSLS-a nema većinu...

Kritike su išle i na račun Hrebaka...

- Vladajuća većina, čiji je i Dario Hrebak dio, godinu dana mržnju usmjerava na histeričnu ljevicu, optužujući nas da pričamo o ustašama kojih nema. Pa ako ih doista nema, nema ni razloga da Dario Hrebak danas zbog Josipa Dabre kaže, da mu je sada stvarno, ali stvarno dosta. Nama normalnima je dosta bilo odavno, davno prije, još od vremena kada je Andrej Plenković uveo dvostruke konotacije, još od vremena prvog Hipodromskog koncerta kojem je prethodilo pjevanje Juri Francetiću i ostalim ustašama usred Grada Zagreba, još od napada maskiranih crnokošuljaša na kulturne manifestacije nacionalnih manjina, još od vremena kada su lažni liberali svoj ostanak u proustaškoj većini opravdavali glupošću da su protiv svih zabrana. Fašnička povorka u istom Kaštelu, imala je među maskama i lik aktualnog poglavnika Andreja Plenkovića s režimskim pjevačem ustaškog pozdrava među nogama. No nisu spaljeni oni s desne strane koji relativiziraju najmračnije i najsramotnije razdoblje naše povijesti, u kojem je Dalmacija bila prodana Italiji, i koji protuustavno ustaške insignije iz NDH vežu uz obranu Hrvatske u Domovinskom ratu. Spaljen je lik osobe koja to kritizira i čitavo vrijeme na ustaštvo i fašizam ukazuje. Ali Dario Hrebak je tek danas otkrio da ustaše ipak postoje, i da su dio njegove vladajuće većine? Ma nemojte... Nadam se da će Dario Hrebak ovoga puta svoje othrebati do kraja, i da ćemo omjer snaga među biračima lijeve i desne slike vidjeti čim prije na izvanrednim izborima - poručila je Orešković... - napisala je Dalija Orešković.

A sad se o cijeloj situaciji oglasio sveučilišni profesor filozofije, bivši saborski zastupnik Marko Vučetić.

- Plenković je u koaliciji s Dabrom. Njegovo pitanje o tome gdje vidimo ustaše, i dalje je aktualno. Sve koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao, sad traži pomoć od nas kako bi mogao koalirati i s onima koji su mu možda promakli - poručio je Vučetić.

