VIDEO Snimke otkrile kako se zatresao Japan: Najmanje 13 je ozlijeđenih u velikom potresu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Snažan potres magnitude 7,6 pogodio je danas regiju Hokkaido u Japanu. Potres je zabilježen u ponedjeljak u 23:15 sati po lokalnom vremenu

U strašnom potresu u Japanu najmanje 13 ljudi je ozlijeđeno. Društvenim mrežama šire se snimke trenutka potresa. Ljudima se tresao namještaj po kući, panično su istrčavali iz svojih domova i tražili sklonište.

Strašan potres od 7,6 Richtera pogodio Japan, stižu snimke. Upozorili na tsunami | Video: 24sata/Reuters

Snažan potres magnitude 7,6 pogodio je danas regiju Hokkaido u Japanu. Potres je zabilježen u ponedjeljak u 23:15 sati po lokalnom vremenu, javlja EMSC. Izdano je i upozorenje na tsunami. 

Japansko meteorološko društvo izdala je upozorenje na tsunami i naredbu za evakuaciju oko 90.000 stanovnika. U gradu Tomakomai prometnice su bile zakrčene, dok su građani pokušavali pronaći sklonište na višim dijelovima terena. Video snimke svjedoka prikazuju turiste koji hodaju ulicama i razgovaraju s vozačem, koji im je savjetovao da se sklone u visoku zgradu.

