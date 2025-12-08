Snažan potres magnitude 7,6 pogodio je danas regiju Hokkaido u Japanu. Potres je zabilježen u ponedjeljak u 23:15 sati po lokalnom vremenu
VIDEO Snimke otkrile kako se zatresao Japan: Najmanje 13 je ozlijeđenih u velikom potresu
U strašnom potresu u Japanu najmanje 13 ljudi je ozlijeđeno. Društvenim mrežama šire se snimke trenutka potresa. Ljudima se tresao namještaj po kući, panično su istrčavali iz svojih domova i tražili sklonište.
Japansko meteorološko društvo izdala je upozorenje na tsunami i naredbu za evakuaciju oko 90.000 stanovnika. U gradu Tomakomai prometnice su bile zakrčene, dok su građani pokušavali pronaći sklonište na višim dijelovima terena. Video snimke svjedoka prikazuju turiste koji hodaju ulicama i razgovaraju s vozačem, koji im je savjetovao da se sklone u visoku zgradu.
